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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ СНИЗИЛО ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ
11:53 23.09.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело новую группу потребителей природного газа – «Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство целлюлозы и древесной массы». Это предусмотрено постановлением №75 от 13 сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, для данной группы потребителей природного газа постановлением установлена цена на природный газ в размере 388,76 руб. за 1000 куб. м (при условии потребления в 2018 г до 600 млн куб. м), ввиду того, что данная отрасль является одной из наиболее энергоемких.
Постановление вступило в силу с 21 сентября и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.
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