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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 1 ОКТЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТ СЕРВИС «ВИРТУАЛЬНЫЙ КИНОЗАЛ»
11:17 23.09.2019
РУП «Белтелеком» с 1 октября прекращает оказание сервиса «Виртуальный кинозал».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, удаление сервиса из подписок абонентов и прекращение тарификации будет выполнено автоматически.
Все фильмы, транслирующиеся в составе «Виртуального кинозала», доступны к просмотру в рамках сервиса «Видео по запросу» интерактивного телевидения ZALA.
Также абонентам интерактивного ТВ ZALA предлагается воспользоваться сервисом «Видео по подписке». В каталогах «Детям», «Художественное кино», «Отечественные сериалы» и «Зарубежные сериалы» представлен широкий выбор видеоматериалов. Абонентам «ZALA: все включено» и «ZALA: все включено HD» (в том числе в составе пакетов услуг) этот сервис предоставляется без взимания дополнительной платы.
Подключить «Видео по запросу» и «Видео по подписке» можно в приложении «Мой Белтелеком», в кабинете пользователя или в сервисном центре.
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