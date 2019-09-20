РУП «Белтелеком» с 1 октября прекращает оказание сервиса «Виртуальный кинозал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, удаление сервиса из подписок абонентов и прекращение тарификации будет выполнено автоматически.

Все фильмы, транслирующиеся в составе «Виртуального кинозала», доступны к просмотру в рамках сервиса «Видео по запросу» интерактивного телевидения ZALA.

Также абонентам интерактивного ТВ ZALA предлагается воспользоваться сервисом «Видео по подписке». В каталогах «Детям», «Художественное кино», «Отечественные сериалы» и «Зарубежные сериалы» представлен широкий выбор видеоматериалов. Абонентам «ZALA: все включено» и «ZALA: все включено HD» (в том числе в составе пакетов услуг) этот сервис предоставляется без взимания дополнительной платы.

Подключить «Видео по запросу» и «Видео по подписке» можно в приложении «Мой Белтелеком», в кабинете пользователя или в сервисном центре.