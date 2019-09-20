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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ СТЕКЛОТАРЫ
11:00 23.09.2019
Резидентом СЭЗ «Гродноинвест» 20 сентября стало ОАО «Гродненский стеклозавод» с инвестиционным проектом «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».
Как сообщает сайт СЭЗ, проектом предусматривается создание в Гродно нового производства по выпуску легковесной стеклотары. Предпосылками для реализации инвестиционного проекта послужили прогнозируемое увеличение спроса на стеклотару в связи с постепенным ограничением розлива напитков в ПЭТ-бутылку, а также высокая доля импорта в сегменте тары из бесцветного стекла.
Использование инновационных технологий обеспечит гибкость производства для быстрого освоения ассортимента продукции под меняющиеся запросы потребителей. В рамках проекта предусматривается создание более 120 новых рабочих мест.
Регистрация ОАО «Гродненский стеклозавод» в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» стала одним из итогов проведения в Гродно Международного бизнес-форума 12 сентября 2019 г. В тематической секции СЭЗ приняло участие рекордное число экспертов из 10 стран мира.
ОАО «Гродненский стеклозавод» стало четвертым резидентом СЭЗ «Гродноинвест» в 2019 году. Ранее в качестве резидента СЭЗ были зарегистрированы ООО «ВудСервисМаркет», ООО «ГАБИ-БЕЛ» и ООО «ЭйчЭс Белакон».
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