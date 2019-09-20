ЭКОНОМИКА РБ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» ЗА 2018 ГОД

10:04 23.09.2019 Совет министров Беларуси определил победителей Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №641 от 19 сентября 2019 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, диплома «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года» в номинации «Успешный старт» удостоены: ООО «Арсатаека», Витебская область; ООО «Гисмарт», Минск; ООО «Конгломерат», Брестская область; ООО «Моглеспромонтаж», Могилевская область; ООО «Хойникские ремёсла», Гомельская область; частное торгово-производственное унитарное предприятие «ФОмак», Гродненская область; частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс», Минская область. В номинации «Стабильный успех» победителями стали: ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», Минская область; ООО «Ремком», Могилевская область; ОАО «САТУРН-1», Житковичи, Гомельская область; ООО «Синезис», Минск; ООО «Эполь Софт», Брест; совместное ООО «Клубника Плантс», Гродненская область; совместное ООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Витебская область. Победителями в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» признаны: ИООО «ВестЛоджинг», Гродненская область; ООО «Александров», Минская область; ООО «БарановичиСпецМебель», Брестская область; ООО «Тусон», Витебск; ООО «Ясеньлес», Могилевская область; унитарное производственно-торговое предприятие «АЭС-комплект», Минск; частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», Гомельская область. В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» лучшими стали: индивидуальный предприниматель Паседько Ольга Дмитриевна, Могилевская область; иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «ДиЭсВи Транспорт», Минск; ООО «БЕЛСОНО», Гомель; ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль», Витебск; ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область; частное медицинское унитарное предприятие «Беатум-Дент», Гродненская область; частное транспортное унитарное предприятие «ТРАНС-ВЕЛЕС», Минская область. Диплома «Ганаровы прадпрымальнiк» удостоено частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2018 и 2019 годах.