ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ

09:47 23.09.2019 В Беларуси цены на бензин и дизтопливо на автозаправках с 22 сентября повысились. «В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты», – говорится в сообщении концерна «Белнфтехим». Розничные цены на АЗС увеличились на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.