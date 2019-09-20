ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ
09:47 23.09.2019

В Беларуси цены на бензин и дизтопливо на автозаправках с 22 сентября повысились.

«В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты», – говорится в сообщении концерна «Белнфтехим».

Розничные цены на АЗС увеличились на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2019
валюта курс
EUR 2.2585
USD 2.0412
RUB 3.1980
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2585 -0.01
USD 2.0412 -0.0111
RUB 3.1980 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2480 2.2500
USD 2.0420 2.0470
RUB 3.1910 3.1990
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.2100 70.7000
USD/RUB 63.9000 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте