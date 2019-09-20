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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «АКСИОМ-ГРУПП» ВЫПУСТИЛ УНИКАЛЬНУЮ РУБИЛЬНУЮ МАШИНУ
16:06 20.09.2019

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил самого мощного в СНГ «железного дровосека». Уникальная рубильная машина Heinola AG 910 превращает древесину в щепу с производительностью 300 «кубометров» в час – вдвое быстрее предыдущего рекордсмена. Новинка показана в деле представителям Минлесоха в лесных угодьях под Островцом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, спецмашина создана вместе с Минским автозаводом. На шасси МАЗ-631226 установили рубильный комплекс, который вмиг превращает цельные деревья, хлысты и порубочные остатки в топливную щепу. Приводит «челюсти» в действие вспомогательный двигатель на 550 «лошадей».

Рубильная машина обладает закрытым ножевым барабаном диаметром 900 мм увеличенной прочности. Два ножа объединили в единый резак: в случае чего менять их можно одновременно, что экономит время. Окно для загрузки широкое – древесные отходы поступают в нее свободно. После перемола щепа попадает в выводную трубу, где за счет акселератора получает ускорение и струей вылетает наружу.

Качество и однородность щепы обеспечивают различные приспособления, в том числе регулируемое сортировочное сито. Контрнож оснащен разрывными болтами, чтобы снизить ущерб от попадающих в гигантский «блендер» камней и металла.

Древесину подает в барабан гидроманипулятор Майман-100S, который изготовлен из высокопрочной стали и оборудован подъемной кабиной. Стрела вытягивается на 7,8 метра, а опоры выдвигаются с помощью гидравлики с поворотом на 180 градусов. Для экстренного отключения существует «красная кнопка».

Для управления «железным дровосеком» предусмотрен модуль с цветным экраном. Оператор может менять скорость подачи и режимы работы с различными вариантами создания щепы. Система подачи настраивается автоматически с учетом нагрузки мотора.

Среди других отличий – стабильная работа и низкое энергопотребление. Несмотря на высокую скорость работы, Heinola AG 910 создает минимум пыли. Разработчики также позаботились о комфорте водителя и оператора. Кабина выполнена по европейским стандартам: внутри поставили удобные сидения, кондиционер и мультимедийную систему.

«Машина была разработана совместными усилиями инженеров и конструкторов Беларуси, России и Финляндии. Нам удалось собрать самого мощного и крепкого «железного дровосека». Производительность рубильного комплекса такова, что за одно и то же время он измельчает больше двух машин этого же класса вместе взятых. Большой упор сделан на качество и надежность, для чего используем одни из лучших в мире комплектующих. Мы также добились хорошей себестоимости, так что супермашина стоит даже дешевле менее мощных аналогов. Всё это позволит нам повысить свое присутствие на белорусском рынке и уверенно прийти с новинкой в соседние страны», – отмечают в компании «Аксиом-Групп».

«Железный дровосек» уже прошел все необходимые испытания. В ближайшие месяцы он может приступить к лесным работам. Суровые морозы его не пугают: спецмашина может работать круглый год при любой погоде.
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