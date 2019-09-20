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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БЕЛЛАКТ» ПОПОЛНИЛО ЛИНЕЙКУ ЙОГУРТОВ «ВУНДЕРКИНИ» НОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
14:40 20.09.2019

Волковысское ОАО «Беллакт» пополнило линейку йогуртов «Вундеркини» новыми продуктами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в линейке появились клубничный йогурт со сливочно-ванильным печеньем «Алфавит» и со сливочно-гречневым «Калькулятор».

Йогурт изготовлен из молока высшего сорта и «экстра», не содержит пальмовое масло, консерванты, ГМО, искусственные красители и ароматизаторы.

«Печенье – это не только вкусное дополнение для нового йогурта «Вундеркини», но и интересная развивающая игра для юного гения», – отметили в ОАО «Беллакт».

Упаковка выполнена в необычном формате – с объемными крыльями эльфа Кини.
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