Волковысское ОАО «Беллакт» пополнило линейку йогуртов «Вундеркини» новыми продуктами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в линейке появились клубничный йогурт со сливочно-ванильным печеньем «Алфавит» и со сливочно-гречневым «Калькулятор».

Йогурт изготовлен из молока высшего сорта и «экстра», не содержит пальмовое масло, консерванты, ГМО, искусственные красители и ароматизаторы.

«Печенье – это не только вкусное дополнение для нового йогурта «Вундеркини», но и интересная развивающая игра для юного гения», – отметили в ОАО «Беллакт».

Упаковка выполнена в необычном формате – с объемными крыльями эльфа Кини.