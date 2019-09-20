ОАО «МАЗ» принимает участие в 22-й международной специализированной выставке «ТехИнноПром», которая проходит 17-20 сентября в Минске в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский автомобильный завод представляет на выставке новинки этого года: седельный тягач с двигателем, работающим на природном газе, МАЗ-54А02К и седельный тягач МАЗ-5440М7.

Тягач МАЗ-54А02К предназначен для транспортировки различных грузов, в том числе и опасных - в составе автопоезда с полуприцепами-цистернами. Для этого автомобиль получил 400-сильный газовый двигатель, который по заказу потребителей может агрегатироваться механическими коробками передач немецкой фирмы ZF или китайской фирмы Shaanxi Fast.

Грузовик соответствует всем нормативным требованиям по перевозке опасных грузов. Автомобиль без дозаправки может проехать более 700 км. Поэтому грузовик укомплектован двумя криогенными баками Chart объемом 755 л или CIMC – на 688 л., в которых газ находится в сжиженном состоянии при температуре минус 192 градуса, и может храниться до 5 дней под давлением 10 бар. В качестве топливопроводов используются металлические трубки из нержавеющей стали.

Все основные детали рамы тягача выполнены из высокопрочной легированной стали и обладают антикоррозионной защитой. В качестве крепежных элементов конструкции применяются самостопорящиеся соединения, которые позволяет быстро и качественно производить необходимую замену узлов и деталей.

Среди других отличий – кабина с обновленным интерьером, укомплектованная комфортными сиденьями с трехточечными ремнями, цифровой панелью приборов и столиком с подстаканниками, солнцезащитной шторкой с электроприводом. Предусмотрено и спальное место длиной свыше 2 метров, а еще – светодиодная подсветка и ниши для документов. За комфорт отвечает система климат-контроля, а в пути помогают «умные» ассистенты, в том числе система курсовой устойчивости, а также антиблокировочная (ABS) и противобуксовочная (ASR) системы.

Новая модель седельного тягача МАЗ-5440М7 (Евро-6) с колесной формулой 4х2 отличается не только современным дизайном, но и применением передовых конструкторских и технологических решений. В новом тягаче существенно улучшена эргономика рабочего места и отдыха водителя. Большое значение уделено повышению уровня активной и пассивной безопасности и эффективности перевозок.

На автомобиле установлена просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами. Система кондиционирования и отопления с автоматическим поддержанием заданной водителем температуры обеспечивает необходимый водителю микроклимат в кабине.

В моторном отсеке автомобиля МАЗ-5440М7 установлен двигатель современного поколения – рядная «шестерка» Mercedes-Benz OM470 LA Евро-6 мощностью 428 л.с. и крутящим моментом 2100 Нм. Среди других компонентов – роботизированная 12-ступенчатая коробка передач Mercedes-Benz G211-12 New AMT и гипоидный ведущий мост Mercedes-Benz. Наличие таких систем как ABS, ASR и ЕВS с дисковым тормозами повышает эффективность торможения на скользком покрытии.

На выставке также представлен автомобиль-офис Купава-478810, предназначенный для проведения переговоров в комфортных условиях и оборудованный по последнему слову техники. Автомобиль-офис состоит из двух отсеков: комфортного рабочего офиса с необходимой медиа-аппаратурой и кухонного блока, оборудованного холодильником, плитой и кофе-машиной.

Цель выставки — продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.

Выставка включает три тематических раздела: промышленное оборудование, технологии и продукция, Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности, Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология.

Во время форума проходят различные дискуссии, симпозиумы, форумы и конференции, а также семинары и презентации различных предприятий промышленной области.