СП ЗАО «МАЗ-МАН» в сотрудничестве с белорусской компанией «ТехПро инжиниринг» и ее партнером из США создало пилотный экземпляр машины для противообледенительной обработки воздушных судов («деайсер»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Агентстве деловых связей», Новинка призвана решить проблему оснащения аэропортов техникой, необходимой для соблюдения норм безопасности полетов в холодное время года. Машина с индексом МП11А24-СВВ появилась в результате совместной работы с белорусской компанией «ТехПро инжиниринг».

В настоящее время не все аэропорты Беларуси имеют такие машины. Проблема решается перевозкой имеющихся автомобилей специальным транспортом в нужный аэропорт. Это может занять несколько часов и привести к задержке вылета воздушного судна.

На СП ЗАО «МАЗ-МАН» было изготовлено по индивидуальному заказу шасси МАЗ-МАН 632056. Шасси было отправлено в США, где на нем установлено специальное оборудование. Второй экземпляр машины планируется полностью собрать в Минске, о чем есть договоренности с американским партнером. По словам представителя СП ЗАО «МАЗ-МАН», шасси для него уже изготовлено.

Шасси для специальной машины имеет ряд особенностей. Колесная формула шасси – 6х4. В автомобиле применен двигатель MAN D0836LFL65 мощностью 340 л.с./250 кВт, соответствующий экологическим нормам «Евро-5». Использование такого двигателя на шасси 6х4 не типично – обычно используются моторы большей мощности.

Пожалуй, впервые шасси МАЗ-МАН оснащено автоматической коробкой передач Allison 3000 с гидротрансформатором. Имеется система ограничения и поддержания заданной скорости Tempomat. Отличительной особенностью машины является возможность управления движением автомобиля из кабины (корзины) оператора установки.

На машине установлены три термоизолированных бака для воды (6800 л), антиобледенительной жидкости (Тип-1) – 2300 л, противообледенительной жидкости (Тип IV) – 1500 л. Для нанесения жидкости на поверхность воздушного судна используется «Система воздушного взрыва» (СВВ), представляющая собой комбинацию обычной обработки и потока сжатого воздуха высокого давления. Это многократно повышает эффективность воздействия на ледяную корку.

По словам представителя компании «ТехПро инжиниринг», машина впервые будет показана широкой публике на выставке в октябре 2019 года в Минске.