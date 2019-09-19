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ЭКОНОМИКА РБ


СУММА СДЕЛОК НА БУТБ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОСЛА НА 20%
12:47 20.09.2019

За январь-август 2019 года на торговых площадках ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключено более 265 тыс. биржевых сделок на общую сумму 3 млрд BYN, что на 20% выше прошлогоднего показателя.

Как сообщает сайт БУТБ, наибольшую долю в биржевом товарообороте заняла секция лесопродукции, где сумма сделок достигла 1,2 млрд BYN, или плюс 33% к результату 2018 г. В структуре продаж на внутреннем рынке доминировали круглые лесоматериалы с суммой сделок 468 млн BYN, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сегменте основной объем продаж обеспечили пиломатериалы и щепа. Так, сумма внешнеторговых сделок с пилопродукцией составила 409 млн BYN, или плюс 21% к январю-августу 2018 г., в то время как щепы реализовано на 117 млн BYN, то есть на 17% больше, чем годом ранее.

Секция металлопродукции завершила отчетный период с суммой сделок 907 млн BYN, не добрав 4% до результата января-августа прошлого года. Нисходящий тренд обусловлен снижением цен на черные металлы и изделия из них, которые обычно обеспечивают львиную долю товарооборота по секции. В результате, несмотря на рост натуральных объемов на 1%, до 272 тыс. т, в стоимостном выражении поставки продукции черной металлургии через БУТБ снизились на 4%, до 672 млн BYN. Вместе с тем на 5%, до 106 млн BYN, выросла реализация угля на биржевых торгах, что связано с повышенной активностью отечественных цементных заводов, стремящихся снизить издержки за счет уменьшения стоимости сырья.

Лидером по темпам роста товарооборота вновь стала секция сельхозпродукции, которая по итогам 8 месяцев улучшила данный показатель на 41%, до 622 млн BYN. Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных при сумме сделок 167 млн BYN и злаковые и кормовые добавки с суммой сделок 141 млн BYN. Не менее востребованным у отечественных потребителей оказалось сухое молоко, сливочное масло и сычужные сыры. В частности, продажи молока увеличились в 9,3 раза, до 52 млн BYN, масла – в 4,6 раза, до 23 млн BYN, а сыров – в 5 раз, до 49 млн BYN. На внешнем рынке наибольшим спросом пользовалось сливочное масло и сухое молоко. В обоих случаях объем реализации вырос в 3 раза, до 78 млн BYN и до 21 млн BYN соответственно.

Вклад в общебиржевой оборот площадки промышленных и потребительских товаров составил 281 млн BYN, или плюс 13% к соответствующему периоду 2018 г. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями.

На 1 сентября на БУТБ аккредитовано 21 912 компаний, включая 4 386 нерезидентов из 62 стран.
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