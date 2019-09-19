Минский моторный завод принимает участие в коллективной экспозиции предприятий Министерства промышленности на 22-й международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром», которая проходит 17-20 сентября в Минске в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», на стенде представлены два образца газодизельных двигателей: ГД-245.9 мощностью 100 кВт и MMZ-3LDG мощностью 26 кВт.

Экспозиция моторного заинтересовала гостей и членов делегаций из России, Польши, Венгрии. Специалисты ОАО «УКХ «ММЗ» отвечали вопросы, рассказывали о выпускаемой продукции, консультировали по техническим характеристикам двигателей, обсуждали возможности налаживания сотрудничества с потенциальными партнерами, а также изучали спрос и предложения.

В рамках деловой программы форума, посвященной трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси, прошли конференции, панельные дискуссии, научно-практические симпозиумы, семинары и презентации. В секционном заседании «Разработка, освоение и применение газомоторных технологий в машиностроении» с докладом «Двигатели производства ОАО «УКХ «ММЗ», работающие на газомоторном топливе» выступил заместитель главного конструктора Дмитрий Синевич.

На выставке «ТехИнноПром» представлены передовые отечественные технологии и разработки в области современного обрабатывающего оборудования, машиностроения, строительных технологий, химической промышленности, переработки полезных ископаемых. Форум нацелен на продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки, укрепление деловых контактов и обмен опытом.

В форуме участвуют свыше 230 организаций из России, Украины, Китая, Индии, Венгрии, Словакии и других стран. Представители институтов развития бизнеса, зарубежных торгово-промышленных палат и бизнес-объединений с определенными целями и задачами посетили один из крупнейших выставочных проектов в СНГ. Беларусь представляет на масштабном мероприятии 150 инновационных разработок.