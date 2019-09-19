ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПРОВЕДЕТ 27 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОАО «140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

12:01 20.09.2019 Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко проведет 27 сентября выездной прием граждан в ОАО «140 ремонтный завод». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, задать вопросы можно с 12.00 до 15.00 в конференц-зале предприятия (ул. Л. Чаловская,19).