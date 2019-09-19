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ЭКОНОМИКА РБ
САНАЦИЯ ЗАО ”МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ“ ПРОДЛЕНА ДО 20 ИЮНЯ 2024 ГОДА
10:29 20.09.2019
Санация ЗАО ”Мясо-молочная компания“ продлена до 20 июня 2024 г. об этом говорится в постановлении Совмина № 632 от 18 сентября 2019 г.
”Совет министров согласовал ходатайство Министерства сельского хозяйства и продовольствия о продлении до 20 июня 2024 г. срока санации закрытого акционерного общества ”Мясо-молочная компания“, говорится в документе
Постановление принято в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З ”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“
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