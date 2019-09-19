В январе-августе 2019 г. организациями всех форм собственности построено 22,8 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статистический комитет, введено в эксплуатацию 2063,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 764,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 37% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 531,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 686,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,3% от общего ввода по республике.