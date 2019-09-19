ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» НАЗНАЧЕН ВИТАЛИЙ ДЕДИНЕЦ

09:15 20.09.2019 Первым заместителем председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности назначен Виталий Дединец. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее постановление № 634 принял Совет министров 18 сентября 2019 г.