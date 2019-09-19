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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» НАЗНАЧЕН ВИТАЛИЙ ДЕДИНЕЦ
09:15 20.09.2019
Первым заместителем председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности назначен Виталий Дединец.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее постановление № 634 принял Совет министров 18 сентября 2019 г.
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