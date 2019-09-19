ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «МЕБЕЛЬ-2019»
18:30 19.09.2019

В рамках 26-й Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2019», которая пройдет 16-19 октября в Минске, состоится «Мебельный форум-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», форум соберет большое количество специалистов в сфере мебельного производства, дизайна и маркетинга. Состоится пять тематических секций: экспорт мебели, торговые сети, интернет-маркетинг мебели, предметный дизайн, интерьер и декор. Программу дополнит нетворкинг-воркшоп для производителей и дистрибьюторов готовой продукции.

Центральной экспозицией выставки станет большой коллективный стенд предприятий концерна «Беллесбумпром», которые консолидированно являются самым крупным производителем мебели в республике.

Большую экспозицию представит и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

Для производителей мебели эта выставка является своеобразным смотром новых идей и технологий в мебельном производстве.

Специально для представления на выставке готовятся новые коллекции мебели. На выставку приглашаются оптовые покупатели, дилеры, клиенты и партнеры, проводятся презентации новой продукции и, как правило, заключаются новые контракты на поставку мебельной продукции, причем основная часть этих контрактов – экспорт.

Белорусские производители мебели достаточно большие объемы своей продукции поставляют на зарубежные рынки. У некоторых предприятий это может быть более 90% от общего объема производства. Белорусскую мебель ценят во многих странах за качество, современный дизайн и конкурентную цену, поэтому минскую выставку традиционно посещают многочисленные иностранные гости и проводят переговоры о поставках.

Высокой популярностью мебель белорусских производителей пользуется и на внутреннем рынке республики. Выставка – это отличная возможность для белорусских потребителей ознакомиться с новинками мебели и новыми интересными технологическими решениями в мебельных изделиях.

Экспозиция нынешней выставки будет дополнена отдельным салоном по дизайну интерьера. Здесь можно будет увидеть оригинальные дизайнерские проекты по оформлению интерьера с мебелью, представленной на выставке. Также свои стенды разместят производители различных изделий и сопутствующих товаров для оформления интерьеров квартир, офисов и загородных домов.

Для посетителей выставки будут организованы различные мастер-классы, розыгрыши и презентации. В последний день работы выставки экспоненты планируют провести распродажи выставочных образцов.

В рамках выставки будут подведены итоги двух республиканских конкурсов среди производителей мебели. Будут названы лучшее мебельное предприятие года и лучшая мебель Беларусь в 2019 году. Организаторами конкурсов выступают концерн «Беллесбумпром» и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на участие можно по здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2019
валюта курс
EUR 2.2685
USD 2.0523
RUB 3.1986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2685 -0.0065
USD 2.0523 -0.0057
RUB 3.1986 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2660 2.2710
USD 2.0500 2.0540
RUB 3.1900 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 64.1000 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте