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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЕТ ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА В НАРОВЛЕ СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 80%
18:23 19.09.2019
Комитет «Гомельоблимущество» 17 октября проведет аукцион по продаже двухэтажного здания учебного корпуса в Наровле, по ул. Октябрьская, 20А, общей площадью 1,5 тыс. кв. м.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, объект недвижимости является историко-культурной ценностью 2 категории, продается без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.
Значительным преимуществом для покупателя является то, что земельный участок (площадь более 1 га) предоставляется в аренду на 50 лет и без платы за право аренды, со снижением начальной цены продажи на 80% на саму недвижимость.
Новый собственник на базе приобретенного объекта недвижимости сможет открыть гостиницу, мотель или объект общественного питания.
В то же время имеется ограничение (обременение) прав на земельные участки, расположенные: в водоохранных зонах рек и водоемов, в прибрежных полосах рек и водоемов, площадью 0,0448 га.
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