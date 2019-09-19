Комитет «Гомельоблимущество» 17 октября проведет аукцион по продаже двухэтажного здания учебного корпуса в Наровле, по ул. Октябрьская, 20А, общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, объект недвижимости является историко-культурной ценностью 2 категории, продается без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.

Значительным преимуществом для покупателя является то, что земельный участок (площадь более 1 га) предоставляется в аренду на 50 лет и без платы за право аренды, со снижением начальной цены продажи на 80% на саму недвижимость.

Новый собственник на базе приобретенного объекта недвижимости сможет открыть гостиницу, мотель или объект общественного питания.

В то же время имеется ограничение (обременение) прав на земельные участки, расположенные: в водоохранных зонах рек и водоемов, в прибрежных полосах рек и водоемов, площадью 0,0448 га.