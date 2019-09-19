Более 60 бесплатных семинаров в 20 городах Могилевской и Витебской областей прошло за два года существования обучающей программы для бизнесменов в регионах, реализованной проектом ПРООН и Министерством экономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, одним из инструментов проекта в развитии частного бизнеса стало расширение возможностей для бизнес-образования в малых и средних городах. Для начинающих предпринимателей была разработана серия бизнес-тренингов и семинаров, где люди без предыдущего опыта в ведении бизнеса узнавали, как начать свое собственное дело. В программе приняли участие эксперты по маркетингу, бизнес-планированию, франчайзингу и финансам. Темы занятий формировались исходя из востребованности и актуальности для самих участников.

«Наибольший интерес у неопытных бизнесменов всегда вызывали вопросы, связанные с возможностями получения финансовой поддержки для старта своей деятельности. По признанию самих участников, получить полную и понятную информацию о том, какие существуют возможности для финансирования бизнеса, в регионах достаточно сложно - приходится урывками изучать страницы в интернете, либо тратить время и средства на поездки в столицу или областные центры», - рассказала руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская.

Постоянными партнерами проекта в проведении обучения по финансовым вопросам стали ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Совместная работа ПРООН с Банком развития началась с самого старта реализации проекта в 2017 году, накануне которого был подписан меморандум о сотрудничестве двух организаций. Первым шагом стала разработка отдельного кредитного продукта, направленного на поддержку развития малого и среднего бизнеса в регионах Беларуси. Выгодные условия финансирования привлекли большое количество предпринимателей в небольших городах и спустя несколько месяцев количество бизнес-проектов, профинансированных в регионах, стало в разы превышать число компаний из столицы. С 2017 года Банком развития в Могилевской и Витебской областях профинансировано 605 проектов на общую сумму 103,2 млн рублей.

По словам начальника управления поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлии Кавецкой, существенную роль в этом сыграло участие экспертов организации в обучающих мероприятиях проекта «Малые города».

«При общении на семинарах с предпринимателями мы часто видим, что люди в регионах просто не знают о тех возможностях, которые сегодня существуют у нас в стране. Мы стараемся вооружить их самыми полезными и необходимыми знаниями, которые помогут им сделать свои первые шаги в бизнесе. На тренингах мы в доступной форме рассказываем основы финансовой грамотности, отвечаем на любые вопросы и стараемся показать полную и объективную картину вариантов получения ими финансовой поддержки из различных источников – будь то кредит в банке, лизинг или участие в хакатонах и запуск краудфандинговой кампании», – сказала она.

Ю. Кавецкая отметила, что сотрудничество Банка развития с ПРООН помогло оценить эффективность обучающих мероприятий в регионах и замотивировало организацию начать собственную образовательную программу по всей стране. После завершения в 2020 году проекта «Малые города» мероприятия продолжат организовывать в сотрудничестве с местными органами управления и региональными центрами поддержки предпринимательства.

Значительная часть мероприятий программы проекта «Малые города» проводятся на базе центров поддержки предпринимательства, которые были созданы в рамках проекта в 6 городах Витебской и Могилевской областей. Проектом была создана инфраструктура, закуплено необходимое оборудование и подготовлен квалифицированный персонал для дальнейшей самостоятельной работы центров поддержки. Четыре учреждения уже работают в Чаусах, Кричеве, Мстиславле и Баране, а осенью пройдет официальное открытие еще двух центров – в Горках и Глубоком. Помимо участия в бесплатных обучающих семинарах, местные предприниматели могут получать в центрах поддержки профессиональные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам и даже по льготным условиям брать в аренду офисы или оборудованные рабочие места в коворкинге.

Реализация государственной программы по увеличению доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40% к 2021 году предполагает активное вовлечение в предпринимательскую деятельность жителей небольших городов Беларуси. Поддержка начинающих бизнесменов в регионах стала основной целью и многих некоммерческих организаций, среди которых проект ПРООН «Малые города».