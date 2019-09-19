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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГРОДНО АЗОТ» В АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛО ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА 1,4%
18:00 19.09.2019

ОАО «Гродно Азот» в августе 2019 года увеличило выпуск товарной продукции (включая филиал «Завод Химволокно») по сравнению с августом 2018 года на 1,4% до 126,88 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в августе 2019 года было выпущено 57,503 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на 100% азот), что на 18,8% больше, чем в августе 2018 года.

Производство карбамидов снизилось на 4,6% и составило 54,292 тыс. т, ткани кордной – на 7% (погонная длина 2,204 млн метров), метанола технического – на 5,7% (7,511 тыс. т), капролактама – на 10,2% (10,212 тыс. т). Производство сульфата аммония выросло на 6,7% (32,18 тыс. т), аммиака – на 20,6% (76,127 тыс. т), серной кислоты – 1% (23,955 тыс. т), прочих полиамидов – на 0,9% (1,173 тыс. т).

Рост отмечается по производству удобрений жидких азотных (КАС 30%) — 85,526 тыс. т (прирост 63,3%), волокон и нитей химических – 3,537 тыс. т (3,6%), полиамида первичного – 9,392 тыс. т (0,1%).
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