ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМГЕНИДИРЕКТОРА «БЕЛАВИА» ПРОВЕДЕТ 20 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

17:24 19.09.2019 Заместитель генерального директора по информационным технологиям ОАО «Авиакомпания Белавиа» Владимир Баркун проведет 20 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, задать вопросы по теме «Электронные сервисы на сайте авиакомпании» можно с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (017) 229-20-39.