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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЕНИДИРЕКТОРА «БЕЛАВИА» ПРОВЕДЕТ 20 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
17:24 19.09.2019
Заместитель генерального директора по информационным технологиям ОАО «Авиакомпания Белавиа» Владимир Баркун проведет 20 сентября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, задать вопросы по теме «Электронные сервисы на сайте авиакомпании» можно с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (017) 229-20-39.
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