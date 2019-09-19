|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
17:02 19.09.2019
X Международная научно-практическая конференция «Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность» пройдет 19-20 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками научного форума станут свыше 250 ученых, юристов, экспертов и преподавателей вузов из Беларуси, России и Польши.
В рамках мероприятия будут работать четыре секции: «Обучение, научная и исследовательская деятельность – инновационный инструмент развития таможенного дела»; «Развитие деятельности некоммерческих организаций в сфере таможенного дела в странах ЕАЭС»; «Правоприменительная практика исполнения таможенного законодательства» и «Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность».
Модератором первой секции выступит заведующий кафедрой таможенного дела факультета международных отношений БГУ Виктор Острога. Также свои доклады представят сотрудники БГУ, которые расскажут о современных подходах подготовки специалистов таможенного дела, значении студенческой научно-исследовательской работы, актуальности международной таможенной проблематики и др.
Организаторами форума выступают Государственный таможенный комитет, Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси и БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2019
Курсы в банках
на 19.09.2019
Конвертация в банках
на 19.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте