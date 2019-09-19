X Международная научно-практическая конференция «Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность» пройдет 19-20 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками научного форума станут свыше 250 ученых, юристов, экспертов и преподавателей вузов из Беларуси, России и Польши.

В рамках мероприятия будут работать четыре секции: «Обучение, научная и исследовательская деятельность – инновационный инструмент развития таможенного дела»; «Развитие деятельности некоммерческих организаций в сфере таможенного дела в странах ЕАЭС»; «Правоприменительная практика исполнения таможенного законодательства» и «Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность».

Модератором первой секции выступит заведующий кафедрой таможенного дела факультета международных отношений БГУ Виктор Острога. Также свои доклады представят сотрудники БГУ, которые расскажут о современных подходах подготовки специалистов таможенного дела, значении студенческой научно-исследовательской работы, актуальности международной таможенной проблематики и др.

Организаторами форума выступают Государственный таможенный комитет, Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси и БГУ.