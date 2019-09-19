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ЭКОНОМИКА РБ
ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ «РАЙФФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЕЛАРУСЬ» КРЕДИТ НА 15 МЛН ЕВРО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
16:18 19.09.2019
Европейский банк реконструкции и развития предоставит СООО «Райффайзен Лизинг» пятилетний кредит на 15 млн евро.
Как сообщает сайт ЕБРР, частные компании в Беларуси получат больше возможностей для роста благодаря расширению доступа к финансированию после получения кредита «Райффайзен Лизинг» ЕБРР.
Финансирование, предоставленное крупнейшей частной лизинговой компанией страны, будет поддерживать лизинговые операции белорусских малых и средних предприятий (МСП) и способствовать развитию внутреннего лизингового рынка.
МСП обеспечивают почти 24% ВВП Беларуси и нанимают более 30% рабочей силы страны. Они играют очень важную роль в национальной экономике, и для роста и процветания необходим регулярный доступ к доступным источникам финансирования.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов в различных секторах экономики страны.
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