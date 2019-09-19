ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 25 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

15:00 19.09.2019 Заместитель начальника инспекции – начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Олег Бакевич проведет 25 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-73.