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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОХОДИТ XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
14:36 19.09.2019

В БГУ проходит XII Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, открыли событие ректор вуза Андрей Король, директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин и профессор Венского университета технологий Питер Фильцмозер.

Среди гостей, выступивших на пленарном заседании, свой доклад представил профессор Лондонского университета Александр Гаммерман. Он рассказал о методах конформного прогнозирования в машинном обучении.

Всего в рамках конференции прозвучит более 70 докладов, объединенных темой форума «Стохастика и компьютерный анализ данных (Data Science)». Это перспективное научное направление включает фундаментальные исследования и решение прикладных задач с помощью статистического и машинного обучения, интеллектуального анализа данных и эконометрического моделирования.

В работе шести секций принимают участие более 120 ученых из 20 стран: Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. Упор в работе конференции сделан на разработку новых методов и программ в области экономики, банковской деятельности, медицины, техники, генетики, защиты информации.

Мероприятие продлится до 21 сентября.

Организаторами форума выступают БГУ, Венский университет технологий при поддержке Министерства образования Беларуси, Белорусского республиканского фонда фундаментальных научных исследований, научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Итранзишэн и БСБ Банка.

Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» (Computer Data Analysis and Modeling) проводится с 1988 года раз в три года. Это крупнейший форум на постсоветском пространстве, направленный на обмен научными достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения.

Форум входит в Перечень конференций Международного института математической статистики (International Institute of Mathematical Statistics).
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