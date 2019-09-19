ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕЛЛЕТЫ В ФАНИПОЛЕ
13:57 19.09.2019

Администрация СЭЗ «Минск» 18 сентября зарегистрировала в качестве резидента еще одно предприятие, которое будет реализовывать инвестиционный проект по изготовлению обрезного пиломатериала и древесных топливных гранул (пеллет).

Как сообщает сайт СЭЗ, пеллеты, которые в настоящее время являются главной альтернативой обычным видам топлива, представляют собой отходы от обработки древесины и предназначены для обогрева частных домов, котельных ЖКХ, а также применяются для систем комбинированного производства тепла и электроэнергии.

«Промышленная база Фаниполь» является идеальным местом размещения производства топливных гранул, так как сама занимается производством пиломатериала, а также на ее территории располагаются несколько предприятий деревообработки, для которых реализация отходов является насущной проблемой.

Основываясь на современных разработках и применяя оборудование европейского уровня, компания будет производить высококачественную продукцию, которая будет соответствовать всем европейским стандартам качества.

Новое производство будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, где доля ручного труда будет минимальна.

Рынком сбыта продукции ПУП «Промышленная база Фаниполь» будут страны Евросоюза, Беларусь, а также перспективные рынки стран Юго-Восточной Азии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
валюта курс
EUR 2.2750
USD 2.0580
RUB 3.1945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2685 -0.0065
USD 2.0523 -0.0057
RUB 3.1986 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2660 2.2710
USD 2.0500 2.0540
RUB 3.1900 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 64.1000 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте