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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕЛЛЕТЫ В ФАНИПОЛЕ
13:57 19.09.2019
Администрация СЭЗ «Минск» 18 сентября зарегистрировала в качестве резидента еще одно предприятие, которое будет реализовывать инвестиционный проект по изготовлению обрезного пиломатериала и древесных топливных гранул (пеллет).
Как сообщает сайт СЭЗ, пеллеты, которые в настоящее время являются главной альтернативой обычным видам топлива, представляют собой отходы от обработки древесины и предназначены для обогрева частных домов, котельных ЖКХ, а также применяются для систем комбинированного производства тепла и электроэнергии.
«Промышленная база Фаниполь» является идеальным местом размещения производства топливных гранул, так как сама занимается производством пиломатериала, а также на ее территории располагаются несколько предприятий деревообработки, для которых реализация отходов является насущной проблемой.
Основываясь на современных разработках и применяя оборудование европейского уровня, компания будет производить высококачественную продукцию, которая будет соответствовать всем европейским стандартам качества.
Новое производство будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, где доля ручного труда будет минимальна.
Рынком сбыта продукции ПУП «Промышленная база Фаниполь» будут страны Евросоюза, Беларусь, а также перспективные рынки стран Юго-Восточной Азии.
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