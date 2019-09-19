Администрация СЭЗ «Минск» 18 сентября зарегистрировала в качестве резидента еще одно предприятие, которое будет реализовывать инвестиционный проект по изготовлению обрезного пиломатериала и древесных топливных гранул (пеллет).

Как сообщает сайт СЭЗ, пеллеты, которые в настоящее время являются главной альтернативой обычным видам топлива, представляют собой отходы от обработки древесины и предназначены для обогрева частных домов, котельных ЖКХ, а также применяются для систем комбинированного производства тепла и электроэнергии.

«Промышленная база Фаниполь» является идеальным местом размещения производства топливных гранул, так как сама занимается производством пиломатериала, а также на ее территории располагаются несколько предприятий деревообработки, для которых реализация отходов является насущной проблемой.

Основываясь на современных разработках и применяя оборудование европейского уровня, компания будет производить высококачественную продукцию, которая будет соответствовать всем европейским стандартам качества.

Новое производство будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, где доля ручного труда будет минимальна.

Рынком сбыта продукции ПУП «Промышленная база Фаниполь» будут страны Евросоюза, Беларусь, а также перспективные рынки стран Юго-Восточной Азии.