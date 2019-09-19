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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА СКРОМНЫЙ И НЕУСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ
13:41 19.09.2019
Александр Лукашенко назвал скромным и неустойчивым в стране экономический рост. Свое мнение он высказал сегодня на совещании, на котором рассматриваются итоги работы экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.
"Однако меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства".
"На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что "дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать". "Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе - через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни", - подчеркнул он.
По его словам, без экономического роста этого добиться невозможно.
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