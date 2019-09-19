Александр Лукашенко назвал скромным и неустойчивым в стране экономический рост. Свое мнение он высказал сегодня на совещании, на котором рассматриваются итоги работы экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.

"Однако меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства".

"На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что "дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать". "Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе - через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни", - подчеркнул он.

По его словам, без экономического роста этого добиться невозможно.