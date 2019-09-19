РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 25 сентября в Бресте семинар с плательщиками на тему «НДС в 2019 году: актуальные вопросы исчисления с учетом новых норм законодательства. Портал ЭСЧФ: возможности личного кабинета».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на семинаре будут освещаться общие подходы и актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году, порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по НДС; особенности предварительного контроля в АИС «Учет счетов-фактуры» в 2019 году в связи с изменением формы налоговой декларации (расчета) по НДС и корректировкой алгоритма подсчета отклонений.