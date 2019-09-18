В январе-августе 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 47 млн. тонн грузов, или 94,7% от объема грузов, перевезенных в январе-августе 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 20,2 млрд. тонно-километров, или 97% к аналогичному периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2019 г. воспользовались 520 млн. человек, или 104,3% к аналогичному периоду 2018 года. Пассажирооборот транспорта составил 7 823,7 млн. пассажиро-километров, или 115,3% к уровню января-августа 2018 г.