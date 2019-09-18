|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ СНИЗИЛИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,3%
12:07 19.09.2019
В январе-августе 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 47 млн. тонн грузов, или 94,7% от объема грузов, перевезенных в январе-августе 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 20,2 млрд. тонно-километров, или 97% к аналогичному периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2019 г. воспользовались 520 млн. человек, или 104,3% к аналогичному периоду 2018 года. Пассажирооборот транспорта составил 7 823,7 млн. пассажиро-километров, или 115,3% к уровню января-августа 2018 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
Курсы в банках
на 19.09.2019
Конвертация в банках
на 19.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте