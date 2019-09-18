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ЭКОНОМИКА РБ


«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ ЛИНЕЙКУ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА ПОВОЛЖСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
11:33 19.09.2019

ОАО «Гомсельмаш» приняло участие в 21-й Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла 13-15 сентября в Самаре (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, «Гомсельмаш» на форуме представили директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей Кузнецов, заместитель директора департамента региональных продаж Владимир Овсянников и первый заместитель начальника управления технического и сервисного обслуживания продукции Роман Ананченко.

На выставке специалисты «Гомсельмаша» и дилера ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара, который стал генеральным партнером этого мероприятия, провели переговоры с представителями администрации Самарской области: первым вице-губернатором – председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым, министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаем Абашиным и депутатом Государственной думы, членом комитета по аграрным вопросам Игорем Станкевичем.

Центром внимания всех посетителей стала широкая линейка зерноуборочной техники, представленная «Гомсельмашем» и ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара: новый комбайн ПАЛЕССЕ GS3219 и известные модели GS1218А1, GS10 и GS812.

В этом году на поля Самарской области вышли более 450 комбайнов ПАЛЕССЕ, совсем скоро в регионе начнется уборка кукурузы и подсолнечника.

В этом году в мероприятии приняло участие рекордной количество организаций – более 600 участников – фермерские хозяйства, образовательные учреждения, производители сельхозтехники, животноводы и другие. Внедрение инноваций и наукоемких технологий стали главными темами форума.
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