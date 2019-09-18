В Минске розничный товарооборот в январе-августе 2019 г. составил 10 061,8 млн. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в январе-августе 2019 г. составил 9 377,9 млн. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2019 г. составил 898,8 млн. рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-августе 2019 г. оптовый товарооборот составил 43 298,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-августа 2018 г.