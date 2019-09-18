ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 20 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В ЛУНИНЦЕ

10:36 19.09.2019 Начальник инспекции МНС по Брестской области Юрий Лилисон проведет 20 сентября выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Лунинце. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в инспекции МНС по Лунинецкому району (ул. Я. Коласа, 50, каб. 215).