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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ ПРОЙДУТ В МИНСКЕ 28-29 СЕНТЯБРЯ
09:40 19.09.2019
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 28-29 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», первая ярмарка нового сезона пройдет на парковке у большой арены государственного культурно-спортивного учреждения «Чижовка-арена» (ул. Ташкентская, 19).
На этой же площадке запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок 5, 6, 12, 13, 26, 27 октября. Также 19, 20 октября большая сельхозярмарка пройдет на площадке в районе КС РУП «Дворец спорта» (просп. Победителей, 4).
На еженедельных сельскохозяйственных ярмарках выходного дня будет реализовываться плодоовощная, мясная, молочная, консервная продукция, рыба и рыбная продукция и другие товары.
Свою продукцию предложат торговые организации, предприятия-производители, сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на приусадебных участках.
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