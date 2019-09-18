Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 28-29 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», первая ярмарка нового сезона пройдет на парковке у большой арены государственного культурно-спортивного учреждения «Чижовка-арена» (ул. Ташкентская, 19).

На этой же площадке запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок 5, 6, 12, 13, 26, 27 октября. Также 19, 20 октября большая сельхозярмарка пройдет на площадке в районе КС РУП «Дворец спорта» (просп. Победителей, 4).

На еженедельных сельскохозяйственных ярмарках выходного дня будет реализовываться плодоовощная, мясная, молочная, консервная продукция, рыба и рыбная продукция и другие товары.

Свою продукцию предложат торговые организации, предприятия-производители, сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на приусадебных участках.