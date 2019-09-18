|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА МИНСКА СОКРАТИЛСЯ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НА 2,5%
09:19 19.09.2019
В январе-августе 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 11 106,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-августа 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности за восемь месяцев составил 108,5%, в обрабатывающей промышленности − 96,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 101,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
Курсы в банках
на 19.09.2019
Конвертация в банках
на 19.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте