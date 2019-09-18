В январе-августе 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 11 106,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности за восемь месяцев составил 108,5%, в обрабатывающей промышленности − 96,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 101,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.