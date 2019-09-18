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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТАВЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ В СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ
17:56 18.09.2019
Комитет «Минскоблимущество» 2 октября 2019 года на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» выставляет на продажу объекты недвижимости, расположенные в Пуховичском районе Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», комплекс зданий УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района, в случае изменения целевого назначения земельного участка, можно использовать для размещения объектов розничной и оптовой торговли, туристического назначения, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, объектов промышленности.
Здание Краснооктябрьского сельского Дома культуры – для размещения объектов производственного назначения, которые не являются источниками вредных веществ, шума и вибрации. Школа в д. Красный Октябрь – для размещения объектов торговли, туристического, жилищного, административно-хозяйственного, производственно-складского назначения.
Орешковичский сельский дом культуры - для размещения объектов административного, социально-бытового, культурно-просветительного, туристического, производственного назначения.
Все объекты выставляются на торги с понижением начальной цены продажи.
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