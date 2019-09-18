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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «ЛИДСКОЕ ПИВО» НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ AMERICAN CREAM ALE
17:35 18.09.2019
ОАО «Лидское пиво» начало выпускать AMERICAN CREAM ALE (ACA), сорт пользуется особой популярностью в США. Лимитированная осенняя новинка на этой неделе появится в магазинах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новинка имеет карамельный вкус и легкий фруктовый аромат. Cream Ale переводится как «сливочный» эль, хотя в составе пива нет никаких сливок. Название сорт получил за свой особо мягкий вкус. Достигается он благодаря добавлению в состав гороховой муки, а также за счет особого купажа солодов и хмелей. ACA может употребляться как самостоятельный напиток, также хорошо сочетается со сладкой, острой и пряной пищей, подходит к блюдам азиатской кухни.
Стиль Cream Ale появился в Америке в 19 веке и завоевал широкую популярность северо-восточной и центральной части США. Этот сорт пива пережил американский сухой закон, а сейчас набирает популярность в европейских странах.
«В этом году мы решили познакомить белорусов с американской традицией пивоварения и остановили свой выбор на AMERICAN CREAM ALE, как на одном из более аутентичных и интересных стилей. Новинка вышла в нашей серии КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА, где представлены такие крафтовые сорта, как «Вечер в Брюгге», Ginger Beer, IPA. Надеемся, что АСА не только придется по вкусу любителям крафтогово пива, но и расширит знания белорусов о традициях пивоварения в различных странах», – отметил главный пивовар компании «Лидское пиво» Олег Малахов.
AMERICAN CREAM ALE – лимитированная новинка, специально выпущенная к осенне-зимнему сезону. Это светлый эль с янтарным оттенком (17 EBC), легким фруктовым ароматом и средней горечью (24 IBU). В бокале слегка пенится, плотность напитка составляет 12%, содержание алкоголя – 5,6%. Новинка представлена в стеклянной бутылке объёмом 0,5 л.
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