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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ПРОЙДЕТ XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
17:20 18.09.2019
XII Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» пройдет в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в конференции, которая стартует 19 сентября, примут участие более 120 ученых из 19 стран. Тема нынешнего форума - «Стохастика и компьютерный анализ данных (Data Science)». Это перспективное научное направление включает фундаментальные исследования и решение прикладных задач с помощью статистического и машинного обучения, интеллектуального анализа данных и эконометрического моделирования.
В программу конференции включено более 70 докладов ученых из Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. Работы исследователей будут представлены в шести секциях: «Робастный и многомерный анализ данных», «Компьютерное моделирование стохастических систем», «Наука о данных: методы, алгоритмы и программное обеспечение», «Статистический анализ дискретных данных» и др. Рабочим языком конференции является английский. Основное внимание в работе конференции будет уделено разработке новых методов и программ в области экономики, банковской деятельности, медицины, техники, генетики, защиты информации.
Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» (Computer Data Analysis and Modeling) проводится с 1988 года раз в три года. Это крупнейший форум на постсоветском пространстве, направленный на обмен научными достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения.Форум входит в Перечень конференций Международного института математической статистики (International Institute of Mathematical Statistics).
Организаторами форума выступили БГУ, Венский университет технологий при поддержке Министерства образования Беларуси, Белорусского республиканского фонда фундаментальных научных исследований, научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Итранзишэн и БСБ Банка.
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