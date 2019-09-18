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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРТ: БЕЛАРУСЬ – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРАНА ДЛЯ MICE-ТУРИЗМА
17:01 18.09.2019
Беларусь – привлекательная страна для MICE-туризма. Такое мнение высказал глава компании «Санни Трэвел» Александр Ванюков.
Как сообщает сайт Республиканского Союза туристических организаций, в Беларуси появляется новая структура – Межведомственный Совет по вопросам выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. В его состав включен представитель РСТО – А. Ванюков.
«Появление такой структуры – безусловно, положительный момент. Создан действующий консультативный орган для рассмотрения стратегических вопросов в сфере выставочного и конгрессного туризма, взаимодействия в этих вопросах государственных и частных структур. Появляется единая система координации выставочной деятельности», – сказал он.
По его словам, в последние пять лет многое изменилось в состоянии MICE-туризма в стране.
«Минск и Беларусь отлично зарекомендовали себя как площадка для проведения мероприятий. Этот вид туризма наконец привлек внимание государственных структур. Есть информация, что планируется строительство большого конгресс-центра. Появление такого центра будет означать новый виток развития в данном сегменте. Думаю, что мы почувствуем мощный всплеск и рост количества конференций и конгрессов в стране. На первоначальном этапе этот бизнес стал развиваться, когда в Минске появились отели высокого уровня – такие, как «Ренессанс», «Хилтон», «Марриотт». Они располагают прекрасными конференц-площадками, но достаточно небольшой вместимости – 200-300 человек. Когда в столице появится конгресс-холл на несколько тысяч человек, мы, конечно, шагнем на новый уровень. И тут появляется вопрос, который давно назрел в сфере белорусского туризма: а как мы продвигаем Беларусь? Что мы делаем, чтобы показать, что белорусский MICE-туризм стремительно развивается? За все время отечественный стенд лишь один раз был на выставке делового туризма IMEX во Франкфурте! Этого, конечно, недостаточно! Нужно активнее рекламировать наши возможности. Для многих стран и партнеров Беларусь практически неизвестна в этом качестве. Нужно активнее заниматься рекламой, используя самые разные каналы», – отметил А. Ванюков.
Эксперт подчеркнул, что MICE очень эффективен для страны и для бизнеса.
По его словам, этот вид туризма приносит гораздо больше прибыли, чем какие-либо другие. Есть общая международная статистика, которая свидетельствует, что деловой турист оставляет в стране около 350 долларов в сутки, обычный путешественник – 150.
Белорусская статистика, конечно, скромнее, но пропорции приблизительно такие же. В траты MICE-туристов входят и аренды залов, и банкеты, и другие услуги, которые обычный путешественник не заказывает. Поэтому этот сегмент прибытий так ценится во всех странах и так стремительно развивается по всему миру.
«Наши плюсы как страны, привлекательной для MICE-туризма, – это хорошее авиа- и наземное сообщение, самобытность, гостеприимный народ, доступные цены, безопасность, спокойствие. Все путешественники, которые к нам приезжают, прекрасно отзываются о белорусских достопримечательностях, замках, музеях, этнокомплексах на природе, таких необычных аттракциях, как экскурсия на БЕЛАЗ или Линию Сталина. Конечно, пока наш основной рынок – это Россия, но мы активно развиваемся. Со временем будут туристы и с других рынков. В принципе, мы уже видим большие конференции тех же китайских корпораций. И это только начало. Невозможно не замечать, как стремительно пошел в гору спортивный туризм. Легкая атлетика, хоккей, фигурное катание – в Минске проходят соревнования самого высокого уровня. Недавно с успехом прошли Европейские игры. Все это приносит большие плюсы и нашей инфраструктуре, и нашему имиджу. Безусловно, хорошо, что представитель Республиканского Союза туристических организаций также присутствует в созданной структуре. Наш Союз объединяет ведущих операторов не только в сфере выездного, но также въездного туризма. А MICE-туризм – важная часть въездного потока. Надеемся, что Межведомственный Совет по вопросам выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности будет способствовать развитию в стране этого вида туризма», – сказал А. Ванюков.
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