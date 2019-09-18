Гродненский облисполком проводит открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), представляемых для финансирования с привлечением средств инновационного фонда в 2020 году.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется в период с 16 сентября по 17 октября 2019 г. Участие в конкурсном отборе могут принимать:

организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности;

научные, проектные и конструкторские организации Беларуси вне зависимости от их подчиненности;

организации Беларуси без ведомственной подчиненности;

иные организации Беларуси, являющиеся плательщиками налога на прибыль в соответствующий местный бюджет;

иные организации Беларуси, реализующие (выполняющие) проекты (работы, мероприятия) с привлечением средств республиканского централизованного инновационного фонда.