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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА
16:16 18.09.2019
Гродненский облисполком проводит открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), представляемых для финансирования с привлечением средств инновационного фонда в 2020 году.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется в период с 16 сентября по 17 октября 2019 г. Участие в конкурсном отборе могут принимать:
организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности;
научные, проектные и конструкторские организации Беларуси вне зависимости от их подчиненности;
организации Беларуси без ведомственной подчиненности;
иные организации Беларуси, являющиеся плательщиками налога на прибыль в соответствующий местный бюджет;
иные организации Беларуси, реализующие (выполняющие) проекты (работы, мероприятия) с привлечением средств республиканского централизованного инновационного фонда.
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