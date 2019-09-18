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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 43 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ
16:00 18.09.2019

Более 43 млн рублей выделено на финансирование завершения строительства молочнотоварных ферм. Об этом говорится в указе №342 от 16 сентября, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в целях завершения строительства, в том числе реконструкции, в 2019 году молочнотоварных ферм за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 г., областным бюджетам будут предоставлены бюджетные кредиты в сумме до 43,07 млн рублей.

Так, Брестская область получит до 8,1 млн рублей, Витебская – до 12,5 млн рублей, Гродненская – до 5,23 млн рублей, Минская – до 6,75 млн рублей, Могилевская – до 10,49 млн рублей. Всего будет профинансировано завершение строительства более 50 объектов.

За пользование бюджетными кредитами установлена ставка в размере 3% годовых. Уплата процентов за пользование данными кредитами будет осуществляться ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за кварталом, начиная с I квартала 2020 г, а процентов, начисленных за 2019 г, – в течение 2020 г ежеквартально равными долями начиная с 1 января 2020 г. Возврат бюджетных кредитов будет производиться равными долями ежеквартально, начиная с I квартала 2021 г, не позднее последнего рабочего дня третьего месяца каждого квартала.

Областные исполкомы должны за счет бюджетных кредитов предоставить бюджетные займы под 3% годовых перерабатывающим предприятиям, которые в свою очередь будут направлять их со специальных счетов на финансирование строительства и реконструкции ферм, рассчитываясь с поставщиками, подрядчиками и исполнителями.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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