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ЭКОНОМИКА РБ


ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ ПРОВОДИТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОБЕЗОПАСНОСТИ
15:44 18.09.2019

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси 18-20 сентября проводит круглый стол «Укрепление сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и передача знаний в области биотехнологии и биобезопасности» в рамках выполнения проекта международной технической помощи Центральной Европейской Инициативы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в работе круглого стола принимают участие представители Международного центра генной инженерии и биотехнологии (ICGEB, Италия), Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии (JRC, Бельгия); ученые и эксперты министерств Беларуси, России, Болгарии, Сербии, Молдовы, Словении, Чехии, Украины, Венгрии.

В оглашенном на открытии круглого стола приветственном слове заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Александра Кильчевского и академика-секретаря отделения биологических наук Михаила Никифорова было отмечено, в частности, что «биотехнологическое направление стоит сегодня среди приоритетов развития большинства институтов биологического профиля Национальной академии наук Беларуси. На опережающее развитие биотехнологий в нашей стране направлены усилия академии по созданию Белбиограда», а также подчеркнута важность и необходимость работы в направлении биобезопасности.

Обсуждения в рамках круглого стола направлены на разработку механизмов и методов укрепления и совершенствования научного взаимодействия в области биотехнологии и биобезопасности между Беларусью и странами Центральной и Восточной Европы.
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