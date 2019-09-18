Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси 18-20 сентября проводит круглый стол «Укрепление сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и передача знаний в области биотехнологии и биобезопасности» в рамках выполнения проекта международной технической помощи Центральной Европейской Инициативы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в работе круглого стола принимают участие представители Международного центра генной инженерии и биотехнологии (ICGEB, Италия), Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии (JRC, Бельгия); ученые и эксперты министерств Беларуси, России, Болгарии, Сербии, Молдовы, Словении, Чехии, Украины, Венгрии.

В оглашенном на открытии круглого стола приветственном слове заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Александра Кильчевского и академика-секретаря отделения биологических наук Михаила Никифорова было отмечено, в частности, что «биотехнологическое направление стоит сегодня среди приоритетов развития большинства институтов биологического профиля Национальной академии наук Беларуси. На опережающее развитие биотехнологий в нашей стране направлены усилия академии по созданию Белбиограда», а также подчеркнута важность и необходимость работы в направлении биобезопасности.

Обсуждения в рамках круглого стола направлены на разработку механизмов и методов укрепления и совершенствования научного взаимодействия в области биотехнологии и биобезопасности между Беларусью и странами Центральной и Восточной Европы.