За январь-июль 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска составила 10%, рентабельность продаж – 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, дебиторская задолженность на 1 августа 2019 г. составила 15,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 15,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 г. составила 16 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 6,9% от общего объема кредиторской задолженности.