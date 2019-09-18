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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ ОБСУДЯТ В МИНСКЕ
14:21 18.09.2019

18-19 сентября в Минске пройдет международная конференция: «Примеры лучших практик регистрации недвижимости в мире: достижения и перспективы», участие в которой примут представители систем регистрации недвижимости из ФРГ, Армении, Азербайджана, России, Украины, Узбекистана, Южной Кореи, а также Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе конференции будут обсуждаться актуальные вопросы национальных систем регистрации недвижимости стран участниц, а также перспективы и примеры внедрения новаций, тенденции будущего развития системы регистрации недвижимости в мире.

В частности, белорусские специалисты ознакомят участников конференции с национальной системой государственной регистрации недвижимости в Республике Беларусь, перспективами ее развития, а также с тем, как при взаимодействии организаций по землеустройству с организациями по государственной регистрации, используется геопортал земельно-информационной системы.

Немецкие эксперты в своих выступлениях уделят внимание вопросам порядку перехода права собственности на земельные участки (по договору) в Федеративной Республике Германия и порядку регистрации там недвижимого имущества.

О достижениях и инновациях национальных систем государственной регистрации недвижимого имущества, в том или ином тематическом аспекте, расскажут представители всех стран, участвующих в конференции. В частности, Армения представит свой опыт госрегистрации прав на недвижимое имущество в электронной системе управления. Корейские специалисты расскажут об использовании подхода «цифрового двойника» при регистрации недвижимого имущества в Республике Корея.

Программой конференции также запланировано посещение ее участниками РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», где иностранные гости смогут практически ознакомиться с системой государственной регистрации недвижимости в Республике Беларусь.

Организаторами конференции выступают ГУП «Национальное кадастровое агентство» (Республика Беларусь) и Общество по управлению и реализации земель (ФРГ).
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