В первом полугодии 2019 года организации Министерства энергетики выполнили задание по энергосбережению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-июнь энергосбережение в ГПО «Белэнерго» составило минус 4,3% при задании на первое полугодие минус 2,4%, в ГПО «Белтопгаз» – минус 3% при задании минус 2%.

Доля использования местных ТЭР в котельно-печном топливе в ГПО «Белэнерго» составило 2% при задании 1,8%, в ГПО «Белтопгаз» – 69,8% при задании 60%.

Доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в ГПО «Белэнерго» достигла 1,2% при задании 1,1%, в ГПО «Белтопгаз» – 1,7% при задании 0,5%.