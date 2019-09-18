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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
13:43 18.09.2019
В первом полугодии 2019 года организации Министерства энергетики выполнили задание по энергосбережению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-июнь энергосбережение в ГПО «Белэнерго» составило минус 4,3% при задании на первое полугодие минус 2,4%, в ГПО «Белтопгаз» – минус 3% при задании минус 2%.
Доля использования местных ТЭР в котельно-печном топливе в ГПО «Белэнерго» составило 2% при задании 1,8%, в ГПО «Белтопгаз» – 69,8% при задании 60%.
Доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе в ГПО «Белэнерго» достигла 1,2% при задании 1,1%, в ГПО «Белтопгаз» – 1,7% при задании 0,5%.
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