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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» В 2019 ГОДУ ВЕДЕТ РАБОТУ ПО БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ВИДАМ УЧЕБНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
13:03 18.09.2019
РУП «Белкартография» в 2019 году ведет работу по более чем 100 видам учебной картографической продукции. Об этом сообщил в своем докладе на XLI сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств – участников СНГ председатель Госкомимущества Андрей Гаев.
По его словам, в целом, ассортимент выпускаемой сегодня в Беларуси открытой картографической продукции составляет более 600 наименований изданий различного тематического направления и он постоянно расширяется.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в 2019 году РУП «Белкартография» продолжен выпуск скретч-карт. Вслед за картой мира подготовлена и издана карта «Рэспубліка Беларусь», в основу которой положена геральдическая карта.
Говоря о создании комплексных капитальных картографических произведениях, дающие наиболее полную и научно обоснованную (на современном уровне изученности) характеристику территории, А. Гаев подчеркнул, что в мировой картографии они имеют особое значение.
Он рассказал, что начало 21 века в развитии белорусской картографии ознаменовалось небывалым ростом изданий разнообразных географических атласов, в том числе, выходом в свет ряда крупнейших фундаментальных атласов или, другими словами, картографических энциклопедий.
Руководитель Госкомимущества отметил, что особая гордость в сфере картографии за отчетный период – это завершение 11-летнего плодотворного труда белорусских картографов, ученых и архивистов над уникальным по содержанию и картографическому исполнению научно-справочном изданием «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» в 4-х томах. На страницах атласа, которое стало наиболее полным и научно выверенным историческим произведением, не знающим аналогов на постсоветском пространстве, нашли воплощение богатейший фактический материал, исследования и открытия ведущих представителей отечественной исторической науки.
В настоящее время, как рассказал А. Гаев, ведутся подготовительные работы по созданию исторического атласа Беларуси в одном (обобщающем) томе, который будет содержать основные карты, отражающие историю становления и развития государства. Атлас планируется к изданию на трех языках – белорусском, русском и английском.
Также председатель Госкомимущества в своем докладе на сессии Межгоссовета уделил внимание и новым направлениям работы Белкартографии – интерактивным картографическим проектам для детей, в том числе, с функцией дополненной реальности. Они создаются на основе аналоговых версий и доступны с помощью мобильного приложения «Белкартографии». Это карта MapMinsk («Открой Минск»), которая представляет собой своеобразный путеводитель и справочник для детей и их родителей, атлас «Растения и животные мира» – в нем реализована функция дополненной реальности и карта «Моя Родина – Беларусь» – путеводитель и справочник по территории республики.
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