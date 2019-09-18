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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ НА 6,7%
12:37 18.09.2019
В январе-августе 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 280,5 млн. тонн грузов, или 93,3% к январю-августу 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 85,4 млрд. тонно-километров, или 93,4% к соответствующему периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе – августе 2019 г. воспользовалось 1282,5 млн. человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 17 827,2 млн. пассажиро-километров, или 106% к уровню января-августа 2018 г.
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