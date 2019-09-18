В январе-августе 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 280,5 млн. тонн грузов, или 93,3% к январю-августу 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 85,4 млрд. тонно-километров, или 93,4% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе – августе 2019 г. воспользовалось 1282,5 млн. человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 17 827,2 млн. пассажиро-километров, или 106% к уровню января-августа 2018 г.