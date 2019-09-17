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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 62% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ УСН
11:47 18.09.2019
На 1 сентября в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 83,4 тыс. субъектов хозяйствования (61,6% от общего количества), в том числе 23,9 тыс. организаций и 59,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 9,5%.
От данной категории плательщиков поступило 386,2 млн руб., в том числе от организаций – 296,4 млн руб., от индивидуальных предпринимателей – 89,8 млн руб.
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