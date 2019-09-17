ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 5%
11:34 18.09.2019

Розничный товарооборот в январе-августе 2019 г. составил 32,1 млрд. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,9 рубля против 12,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2019 г. составил 29,1 млрд. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2019 г. составил 1,9 млрд. рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-августе 2019 г. оптовый товарооборот составил 63,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-августа 2018 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2019
валюта курс
EUR 2.2583
USD 2.0506
RUB 3.1996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2583 -0.0043
USD 2.0506 +0.0068
RUB 3.1996 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2770
USD 2.0560 2.0610
RUB 3.1860 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1080
EUR/RUB 71.0000 71.7000
USD/RUB 64.3500 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте