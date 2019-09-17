Розничный товарооборот в январе-августе 2019 г. составил 32,1 млрд. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,9 рубля против 12,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2019 г. составил 29,1 млрд. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2019 г. составил 1,9 млрд. рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-августе 2019 г. оптовый товарооборот составил 63,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-августа 2018 г.