В январе-августе 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 11,7 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-августом 2018 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 10,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1188,4 тыс. тонн, молока – 4990 тыс. тонн, яиц – 2396,7 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,5% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 сентября 2019 г. составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

На 1 сентября 2019 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,8% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2018 г. – 98,4%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн. тонн при средней урожайности 31,2 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2018 г. – 26,4 центнера).

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2019 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 6,7 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 3,7 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 15,4 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 11,7 центнера.