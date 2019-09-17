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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫПУСТИЛА ПИТЬЕВОЙ ЙОГУРТ «СУПЕРКИД» ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:50 18.09.2019

ОАО «Савушкин продукт» начало производство питьевого йогурта «СуперКид» для детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, преимуществом новинки является 100% натуральный состав продукта. При разработке питьевого йогурта «СуперКид» специалисты предприятия сделали акцент на абсолютно «чистую этикетку». Его производят из натурального коровьего молока, фруктового пюре, сока и закваски, без искусственных красителей и ароматизаторов. Питьевые молочные десерты уже поступили на полки магазинов Минска и регионов.

Питьевой йогурт «СуперКид» представлен в двух вкусах: клубника с ванилью и банан с яблоком. Для большей пользы продукт обогащен кальцием и витамином D. Так, кальций участвует в работе нервной системы, процессах минерализации зубов и костей, а также отвечает за сокращение мышц. Польза витамина D особенно велика в период формирования костной ткани и активного роста. В сочетании с другими витаминами витамин D положительно влияет на укрепление иммунной системы организма.

«Питьевые йогурты в прошлом году стали самым быстрорастущим сегментом в молочных десертах на рынке Беларуси, показав прирост в 18%. Спрос на них продолжает расти и сейчас. Согласно проводимым опросам и маркетинговым исследованиям, бренд «СуперКид» пользуется доверием детей и их родителей. Так что у новинки есть все шансы на успешное развитие», – отмечают на предприятии.

Питьевой йогурт выпускают в бутылках объемом 90 г, форма которых адаптирована под детскую ладонь. На упаковке изображен супергерой-бурундук СуперКид – фирменный персонаж торговой марки. Новинка предназначена для детей от трех лет и представлена во всех торговых сетях страны.
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