В январе-августе 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 74,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к январю-августу 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, промпроизводство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,8%, в обрабатывающей промышленности – на 0,9%, в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,3%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 0,7%.